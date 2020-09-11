Изнасилование в Кагарлыке. В ГБР сообщили, что материалы расследования скоро передадут в суд

Сотрудники Государственного бюро расследований ждут завершения экспертиз по делу об изнасиловании Нели Погребицкой в Кагарлыкском отделении полиции, которую туда вызвали в качестве свидетельницы. Об этом сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Соколов: Думаю, что в ближайшее время направим дело в суд Фото: pravda.com.ua

Материалы дела об изнасиловании свидетельницы в Кагарлыкском отделении полиции в ближайшее время планируют передать в суд. Об этом и.о. директора Госбюро расследований (ГБР) Александр Соколов заявил в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 11 сентября.

Он отметил, что сотрудники ГБР во время расследования "установили еще несколько эпизодов, связанных с теми же и другими фигурантами, которые причастны к пыткам людей".

"Дело было продлено не потому, что, как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. В этом деле назначено более 57 экспертиз, около 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз. Думаю, что в ближайшее время направим дело в суд", – добавил он.

25 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.

10 августа стало известно, что по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 25 полицейских. Пятерых из них уволили со службы в полиции, еще шестерых – с занимаемых должностей.