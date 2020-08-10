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Изнасилование в Кагарлыке: переаттестацию прошли 148 полицейских, часть уволили

По результатам переаттестации 13 правоохранителей переведут на более низкую должность из-за служебного несоответствия.

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103 правоохранителя соответствуют занимаемым должностям по результатам переаттестации
103 правоохранителя соответствуют занимаемым должностям по результатам переаттестации
Фото: depositphotos.com

148 полицейских Обуховского отдела полиции и подчиненных ему Ржищевского и Кагарлыкского отделений полиции прошли переаттестацию. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе полиции Киевской области.

"По факту избиения гражданки П. работниками Кагарлыкского отделения полиции, руководством Национальной полиции Украины и Главного управления были назначены служебные расследования, по результатам которых 25 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых пять уволены со службы в полиции, с занимаемых должностей уволены шесть работников, еще на 14 полицейских наложены дисциплинарные взыскания", – говорится в ответе на запрос.

В период с 16 июня по 3 июля 2020 года была проведена переаттестация работников Обуховского отдела полиции и подчиненных ему Ржищевского и Кагарлыкского отделений полиции.

"В целом прошли аттестацию 148 полицейских: Обуховский отдел полиции – 98, Кагарлыкское отделение полиции – 39 и Ржищевское отделение полиции – соответственно, 11", – говорится в ответе на запрос.

По результатам прохождения аттестации:

  • девять сотрудников занимаемой должности не соответствуют, их должны уволить со службы в полиции за служебное несоответствие;
  • 13 правоохранителей переведут на более низкую должность из-за служебного несоответствия.

Кроме этого, были внесены предложения о повышении 23 полицейских. 103 правоохранителя соответствуют занимаемым должностям.

25 мая сотрудники Государственное бюро расследований (ГБР) задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.

Теги: Украина, полиция, изнасилование, Кагарлык
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