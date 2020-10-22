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Расследование изнасилования в Кагарлыке могут завершить в этом месяце – ГБР

После того как инцидент с изнасилованием полицейскими женщины в Кагарлыке Киевской области получил общественный резонанс, в Госбюро расследований начали обращаться и другие пострадавшие, рассказал первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

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В ГБР объяснили долгое расследования изнасилования в Кагарлыке множественными заявлениями от пострадавших
В ГБР объяснили долгое расследования изнасилования в Кагарлыке множественными заявлениями от пострадавших
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Расследование об изнасиловании и пытках правоохранителями женщины в Кагарлыкском отделении полиции в Киевской области может быть завершено в октябре этого года. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

"Четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, проведены все экспертизы, следователи планируют завершить расследование уже в октябре этого года. До сих пор расследовали, потому что находились новые эпизоды. Мало того, находились новые вещественные доказательства – и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", – сообщил Бабиков.

По его словам, после того, как инцидент получил общественный резонанс, в ГБР начали обращаться и другие пострадавшие.

"От этого уголовное производство начало расширяться... Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств", – добавил он.

25 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.

10 августа стало известно, что по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 25 полицейских. Пятерых из них уволили со службы в полиции, еще шестерых – с занимаемых должностей.

Теги: изнасилование, расследование, ГБР, Александр Бабиков, Кагарлык
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