Подсчет голосов избирателей завершили в шести областях Украины – Центризбирком

Около 27 тыс. участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, составили протоколы и передали документацию в теризбиркомы. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

По информации на 12.00 в шести областях Украны – в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой – полностью был завершен подсчет голосов избирателей. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Центризбиркома Украины.

26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от их общего количества, завершили подсчет голосов, составили об этом протоколы и передали документы в территориальные избирательные комиссии (ТИК), сказано в сообщении.

"Уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от теризбиркомо территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные ТИК", – отметили в Центризбиркоме.

В 15 областях районные ТИК приняли 60 таких протоколов. В девяти областях протоколы получили областные теризбиркомы.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.