Выборы в Украине были преимущественно свободными и конкурентными – Европейская миссия по наблюдению за выборами

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами считает, что комбинированное использование пропорциональной и мажоритарной систем для местных выборов в Украине является разумным решением.

Местные выборы в Украине в целом были свободными, конкурентными и хорошо организованными. Вместе с тем, на процесс повлияли проблемы, в основном связанные с COVID-19, сложностью новой избирательной системы, предвзятыми СМИ, обвинениями в подкупе голосов и злоупотреблении административным ресурсом, сообщает Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

ENEMO считает, что комбинированное использование пропорциональной и мажоритарной систем для этих выборов является разумным, но создает определенный уровень сложности как для сотрудников избирательных комиссий, так и для избирателей. В организации считают, что необходимо было больше внимания уделить обучению и просвещению избирателей и должностных лиц, ответственных за выборы.

Также в организации отмечают, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) действовала в основном прозрачно, усердно работая для соблюдения всех сроков в календаре выборов.

"Процесс регистрации кандидатов был в целом инклюзивным, несмотря на то, что в некоторых случаях кандидатам и политическим партиям не давали возможность исправить ошибки в процессе регистрации, что приводило к подаче апелляций в суд. Некоторые из этих случаев включали несоблюдение новой гендерной квоты в партийных списках и другие технические проблемы. Миссия выявила несоответствия в применении гендерных требований ТИК (территориальными избирательными комиссиями. – "ГОРДОН"), отвечающими за регистрацию списков кандидатов, и судами", – добавили в ENEMO.

Замглавы миссии ENEMO в Украине Пьер Пейтье отметил, что на выборах были зафиксированы случаи подкупа голосов.

"Кроме того, отсутствие верхнего предела расходов кандидатов на избирательные кампании, политические партии и кандидаты, не соблюдающие требования к финансовой отчетности, а также ограниченные надзорные возможности ТИК создают неравные условия игры и ограничивают прозрачность финансирования избирательной кампании", – добавил он.

Еще одной проблемой во время местных выборов в организации назвали дезинформацию и скрытую рекламу в СМИ. В миссии считают, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания применяет недостаточно жесткие санкции в отношении таких медиа.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.