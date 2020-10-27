Фесенко о местных выборах: Отсутствие реванша и высокая конкуренция

Положительной тенденцией местных выборов председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает отсутствие в местных советах монополии одной политической силы, так как депутатам придется формировать ситуативные союзы.

Местные выборы-2020 продемонстрировали отсутствие реванша политических сил, которые раньше были у власти, а партия "Cлуга народа" продемонстрировала лучший по сравнению с другими политсилами результат. Об этом 26 октября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Политолог подчеркнул, что выборы носили конкурентный характер, что является признаком отсутствия использования админресурса со стороны президентской политсилы. В то же время региональные проекты доминировали, а дополнительные преимущества им дала реформа децентрализации. В частности, городские головы могли воспользоваться децентрализацией, чтобы улучшить собственный имидж. Также действующие мэры и местные партии воспользовались ситуацией с карантинными ограничениями в свою пользу, считает эксперт: они критиковали центральную власть за эти ограничения, якобы защищая местные интересы, хотя они были необходимы в условиях пандемии.

Положительной тенденцией этих выборов Фесенко считает отсутствие в местных советах монополии одной политической силы, так как депутатам придется формировать ситуативные союзы.

Результат "Слуги народа" политолог назвал положительным, так как партия выполнила главную цель – вхождение в местную власть, где ранее она не была представлена.

"По сравнению с другими политическими силами, конкурентами – ОПЗЖ, "Европейская солидарность" – у "Слуги народа" неплохая ситуация. Думаю, они будут опережать конкурентов по количеству депутатских мандатов. Поскольку рейтинги у "Слуги народа" больше, думаю, они получат и больше мандатов. И думаю, для них главная цель теперь – вхождение во власть. Не завоевание власти, на это шансов не было, а вхождение в местную власть", – подчеркнул Фесенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В понедельник глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко представил промежуточные результаты параллельного подсчета голосов, согласно которым политическая сила получает 20% мест в областных и 17% – в районных советах, что, по данным партии, стало наилучшим результатом среди всех политсил.