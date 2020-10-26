46% украинцев, которые не пошли на выборы, хотели бы проголосовать в электронном виде из дому – опрос

25% опрошенных Социологической группой "Рейтинг" украинцев заявили, что не стали бы голосовать на выборах из дому, даже если бы такая возможность появилась.

46% украинцев, которые не пошли на выборы, хотели бы проголосовать в электронном виде из дому. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 октября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

13% респондентов оценили вероятность своего участия в выборах из дому как "50 на 50", еще 14% сказали, что возможно, воспользовались бы правом электронного голосования.

В то же время 25% опрошенных заявили, что не стали бы голосовать из дому, даже если бы такая возможность появилась.

2% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 25 октября среди совершеннолетнего населения по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Было опрошено 1200 респондентов методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности – не более 2,8%. А также 8747 респондентов, которые приняли участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков. Ошибка репрезентативности – не более 1,4%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

По данным "Рейтинга", 20% украинцев не пошли на местные выборы по состоянию здоровья, еще 10% – из-за пандемии коронавируса.