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Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер следит за событиями в Украине.

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Кличко: Арни победитель
Кличко: Арни – победитель
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил действующего мэра Киева Виталия Кличко с победой на выборах городского головы. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине", – отметил Кличко.

К публикации он прикрепил фотографию с результатами экзит-полла, который по заказу партии УДАР провел Институт развития города, с подписью: "Виталий, поздравляю. Я горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд".

По данным этого экзит-полла Кличко побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2787299678155234

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли Кличко с 45,93% и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов с 9,62%. 

Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%.

Главред издания LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на данные обработки 99,5% протоколов сообщила, что Кличко набрал 50,6% и побеждает в первом туре.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%). 

Теги: Киев, Виталий Кличко, выборы, Арнольд Шварценеггер, местные выборы, экзит-полл
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