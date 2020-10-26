Кошкина: В столице один тур. Уже точно. За Кличко 50,6%

На выборах киевского городского головы действующий мэр столицы Виталий Кличко побеждает в первом туре, заявила в своем Telegram главред издания LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на данные обработки 99,5% протоколов.
"В столице один тур. Уже точно. За Кличко высказалось 364 683 горожанина. Это 50,6%. По результатам обработки 99,5% протоколов с мокрыми печатями", – написала она.
Она также перечислила проценты поддержки других кандидатов:
В Киевсовет, по данным Кошкиной, проходят:
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).
Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли Кличко с 45,93% и Попов с 9,62%.
Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%.
В то же время агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что после подсчета 67% бюллетеней Кличко набирает 51% голосов и второго тура выборов не будет.
По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, Кличко также побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.
Параллельный подсчет штаба Кличко показал, что он набрал 50,9% голосов, а его партия УДАР – 19,7%.