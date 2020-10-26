Кошкина: В столице один тур. Уже точно. За Кличко 50,6%

Главред LB.ua Соня Кошкина заявила, что по данным обработки 99,5% протоколов избиркомов с мокрыми печатями, нынешний мэр столицы Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов на этот пост.

На выборах киевского городского головы действующий мэр столицы Виталий Кличко побеждает в первом туре, заявила в своем Telegram главред издания LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на данные обработки 99,5% протоколов.

"В столице один тур. Уже точно. За Кличко высказалось 364 683 горожанина. Это 50,6%. По результатам обработки 99,5% протоколов с мокрыми печатями", – написала она.

Она также перечислила проценты поддержки других кандидатов:

Александр Попов (ОПЗЖ) – 9,5%;

Сергей Притула ("Голос") – 7,8%;

Алексей Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 5,4%;

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 5,3%.

В Киевсовет, по данным Кошкиной, проходят:

УДАР – 20%;

"Европейская солидарность" – 20%;

"Единство Александра Омельченко" – 8,6%;

ОПЗЖ – 7,7%;

"Батьківщина" – 7,4%;

"Слуга народа" – 7,4%;

"Голос" – 5,9%.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли Кличко с 45,93% и Попов с 9,62%.

Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что после подсчета 67% бюллетеней Кличко набирает 51% голосов и второго тура выборов не будет.

По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, Кличко также побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.

Параллельный подсчет штаба Кличко показал, что он набрал 50,9% голосов, а его партия УДАР – 19,7%.