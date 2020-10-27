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По результатам обработки более 75% протоколов на выборах в округе №208 лидирует Гунько, Ляшко второй

По результатам обработки 77,88% электронных протоколов на довыборах в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько опережает лидера Радикальной партии Олега Ляшко на 480 голосов.

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Довыборы в Верховную Раду проходили в округе №208 25 октября
Довыборы в Верховную Раду проходили в округе №208 25 октября
Фото: EPA

По результатам обработки более 75% электронных протоколов на довыборах в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины.

ЦИК обработал 77,88% протоколов. Гунько набрал 33,25% (15 271 голос), а лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 32,21% (14 791 голос).

Всего в выборах участвовало 18 кандидатов.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

И Ляшко, и Гунько заявляли, что выборы выиграли они. Ляшко обвинял конкурента в подкупе избирателей.

Теги: Верховная Рада, выборы, Олег Ляшко, ЦИК, Анатолий Гунько
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