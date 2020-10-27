"Наш край" получил 15% на выборах в Черниговский облсовет

Партия уступила "Родному дому" и обошла "Слугу народа", подчеркивают в "Нашем крае".

Партия "Наш край" получила 15% и второе место на выборах в Черниговский облсовет, также она является одним из лидеров по итогам выборов в советы объединенных территориальных общин региона, сообщает сайт политической силы по результатам параллельного подсчета голосов.

Партия уступила "Родному дому" и обошла "Слугу народа", подчеркивают в "Нашем крае".

"По результатам параллельного подсчета голосов "Наш край" на выборах в Носовскую ОТО имеет поддержку 37,6% избирателей, в Бахмацкую ОТО – 41,6%, Козелецкую ОТО – 24,8%, Новгород-Северскую ОТО – 22,1%, Менскую ОТО – 18%, Борзнянскую ОТО – 16,5%, Сухополовянскую общину – 16,1%. Также представители "Нашего края" побеждают на выборах глав в 10 общинах Черниговщины", – заявили в политической силе.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.