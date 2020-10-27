Мэры Кременчуга и Горишних Плавней выиграли в первом туре местных выборов

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий повторно стал мэром от партии "За майбутнє". Свою должность сохранил и городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков, набрав большинство голосов в первом туре как самовыдвиженец.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий, баллотировавшийся на этот пост от партии "За майбутнє", набрал 52,08% голосов и победил в первом туре. Такие результаты огласил в ночь на 27 октября глава городского территориального избиркома Руслан Бушман, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

На втором месте после Малецкого идет депутат нынешнего горсовета Геннадий Иванян с 13,04% голосов, шедший на выборы мэра от "Оппозиционной платформы – за жизнь". За должность городского головы Кременчуга боролись 10 претендентов.

Городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков подтвердил свой статус в первом туре. Он шел на выборы как самовыдвиженец. У себя в Facebook он поблагодарил избирателей за победу над соперниками еще 26 октября.

Кто именно был конкурентом Быкова и сколько голосов он набрал, на данный момент не сообщается.

Малецкий, как и Быков, 26 октября выразил свою благодарность проголосовавшим за него избирателям.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.