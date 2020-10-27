В Харькове треть избирательных документов отправили на доработку из-за ошибок

Харьковская городская избирательная комиссия с 26 октября получила более 300 документов от участковых избирательных комиссий. Из них около сотни были с ошибками, рассказала 27 октября в комментарии "Суспільному" глава городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ольга Мозговая.
Мозговая сказала, что сегодня утром около 180 участковых избиркомов сдали документацию без ошибок.
"Очень много [документов] отправляли на доработку. Основные моменты: непрошитые протоколы, неправильные цифры, иногда прямо в протоколе корректором мажут или перечеркивают, пишут рядом другое", – отметила она.
Документы привозили ночью и рано утром. Мозговая говорит, что ситуация осложняется, когда кто-то пытается пройти без очереди.
"Ночью приехали только пять комиссий, и после шести утра [приезжали]. Была возможность приехать и сдать. Пытаются некоторые пройти без очереди, это иногда осложняет ситуацию. Мы стараемся сделать так, чтобы отдыхали в зале, подходили по очереди, по вызову", – рас сказала глава харьковского теризбиркома.
Еще не менее суток потребуется для приема документов от всех 605 участков, отметили в ТИК.
По данным экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" 25 октября, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес на местных выборах набрал 57,9% голосов избирателей и остается главой города на ближайшие пять лет.
Харьковский горсовет сообщал о победе Кернеса на местных выборах с результатом в 61,1% голосов.
П5-процентный барьер для попадания в городской совет Харькова преодолели шесть партий. Первое место занял "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", второе –"Оппозиционная платформа – За жизнь" и третье – "Слуга народа".
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.