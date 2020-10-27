В Харькове треть избирательных документов отправили на доработку из-за ошибок

Более сотни протоколов и бюллетеней от участковых избирательных комиссий в Харькове содержали ошибки. Бывали случаи, когда прямо в протоколе перечеркивали данные или исправляли их корректором, заявила глава городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

Харьковская городская избирательная комиссия с 26 октября получила более 300 документов от участковых избирательных комиссий. Из них около сотни были с ошибками, рассказала 27 октября в комментарии "Суспільному" глава городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ольга Мозговая.

Мозговая сказала, что сегодня утром около 180 участковых избиркомов сдали документацию без ошибок.

"Очень много [документов] отправляли на доработку. Основные моменты: непрошитые протоколы, неправильные цифры, иногда прямо в протоколе корректором мажут или перечеркивают, пишут рядом другое", – отметила она.

Документы привозили ночью и рано утром. Мозговая говорит, что ситуация осложняется, когда кто-то пытается пройти без очереди.

"Ночью приехали только пять комиссий, и после шести утра [приезжали]. Была возможность приехать и сдать. Пытаются некоторые пройти без очереди, это иногда осложняет ситуацию. Мы стараемся сделать так, чтобы отдыхали в зале, подходили по очереди, по вызову", – рас сказала глава харьковского теризбиркома.

Еще не менее суток потребуется для приема документов от всех 605 участков, отметили в ТИК.