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ПРОИСШЕСТВИЯ

Экс-начальнику отделения полиции в Кагарлыке объявили подозрение

Бывшего начальника Кагарлыкского отделения полиции, в котором избивали и насиловали задержанных и свидетелей, подозревают в бездействии. Следствие считает, что он знал о незаконных задержаниях в своем отделении, но не реагировал на них.

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Полицейского отправили под домашний арест
Фото: depositphotos.com

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыкского отделения полиции. Об этом говорится на сайте ГБР.

Следователи установили, что в январе дежурный Кагарлыкского отдела полиции получил информацию о наличии в отделении двух граждан, которых наручниками пристегнули к батарее работники сектора уголовного розыска. При этом правоохранители не составляли никаких документов о задержании. Дежурный сообщил об этом начальнику отделения.

В свою очередь, теперь уже бывший начальник Кагарлыкского отделения не принял никаких мер и не сообщил компетентным органам о преступлении. Теперь ему инкриминируют ч. 2 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (бездействие руководителя, который знал о незаконном задержании).

Бывшему начальнику отделения полиции избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме этого, во время досудебного расследования полицейским, незаконно задержавшим граждан, объявили новое подозрение по ч. 1 ст. 146-1 УК Украины. Один из них сейчас находится под стражей, второй – под домашним арестом. 

25 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения по ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

В июле еще двум сотрудникам отдела полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

Теги: полиция, изнасилование, ГБР, Кагарлык
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