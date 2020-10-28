Решение по делу о недостоверном декларировании принимали судьи, которых самих в этом подозревают – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки недостоверного декларирования у судей Конституционного Суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти же судьи голосовали по делу о признании уголовной ответственности за недостоверное декларирование неконституционным.

Судьи Конституционного Суда Украины приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах. В декларациях двух из них Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее выявило признаки подачи ложной информации, сообщила пресс-служба НАПК 27 октября.

Признаки недостоверного декларирования обнаружили у судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого. У Головатого в декларации за 2019 год выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений.

В декларации Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 – 754 тыс. грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

В агентстве также отметили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – использование заведомо поддельного документа.

Кроме того, НАПК также составило административные протоколы из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.