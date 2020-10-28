ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Решение по делу о недостоверном декларировании принимали судьи, которых самих в этом подозревают – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки недостоверного декларирования у судей Конституционного Суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти же судьи голосовали по делу о признании уголовной ответственности за недостоверное декларирование неконституционным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
27 октября украинские СМИ заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса
27 октября украинские СМИ заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Судьи Конституционного Суда Украины приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах. В декларациях двух из них Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее выявило признаки подачи ложной информации, сообщила пресс-служба НАПК 27 октября.

Признаки недостоверного декларирования обнаружили у судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого. У Головатого в декларации за 2019 год выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений.

В декларации Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 – 754 тыс. грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

В агентстве также отметили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – использование заведомо поддельного документа.

Кроме того, НАПК также составило административные протоколы из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Теги: Сергей Головатый, декларация, КСУ, НАПК, декларирование, Игорь Слиденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стефани получила предложение от бойфренда Шелтона
Стефани получила предложение от бойфренда Шелтона
Дочь Успенской показала шрамы на теле
Дочь Успенской показала шрамы на теле
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец озвучил персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец озвучил персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
  "Ее убили". Успенская рассказала о семейной трагедии
  "Ее убили". Успенская рассказала о семейной трагедии
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихи
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихи
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS