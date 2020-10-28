Судьи Конституционного Суда заявили о давлении со стороны антикоррупционных органов

Конституционный Суд Украины на протяжении последних нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков, говорится в заявлении собрания судей КС. Они обратились по этому поводу к руководству государства.

В своем заявлении судьи обращаются к президенту, спикеру Рады и премьер-министру Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении суд. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте КС сегодня.

"Конституционный Суд Украины на протяжении последних нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда, так и на суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и утраты общественного доверия", – говорится в заявлении.

Собрание судей напомнило, что в соответствии с ч. 2 ст. 149 Конституции Украины и ст. 24 закона Украины "О Конституционному Суде Украины" влияние на судью Конституционного Суда каким-либо способом запрещается.

"Официально заявляем, что, вопреки попыткам отдельных высокопоставленных должностных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции, Конституционный Суд в своей работе будет руководствоваться Конституцией, законом "О Конституционном Суде Украины" и действовать исключительно в интересах украинского народа. Несмотря на все обстоятельства и условия, в которых длительное время приходится работать КСУ, несмотря на обвинения в предвзятости и заангажированности, распространение компрометирующей информации относительно профессиональной деятельности судей и угроз об их уголовном преследовании, КС и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины, защиту прав человека и гражданина", – отмечается в документе.

Собрание судей поручило главе КС Александру Тупицкому уведомить о сложившейся ситуации лично президента, спикера парламента, главу украинского правительства.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с "вопиющими процессуальными нарушениями".

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.