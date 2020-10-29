Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за "сокрушительных ударов" по достижениям Украины в борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности после решений Окружного административного суда Киева об отстранении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и Конституционного Суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер "неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны", информирует пресс-служба главы государства.

В Офисе президента констатировали: в последнее время появились признаки того, что "отдельные субъекты" пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении.

"Сокрушительные удары, которые наносятся по достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", – заявил Зеленский.

На сегодняшнем заседании СНБО он предложит обсудить сложившуюся ситуацию.

Законопроекты, которые в дальнейшем позволят предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, разработают, их Зеленский подаст в Раду как неотложные, сказано в релизе ОПУ.

В Офисе президента не конкретизировали, какие именно "удары" по системе борьбы с коррупцией сегодня будут обсуждать, но в последние дни Окружной административный суд Киева и Конституционный Суд Украины вынесли два решения, которые связаны с деятельностью антикоррупционных органов.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на должность главы НАБУ не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении. ОАСК предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей и дал ряд указаний Кабинету Министров, Минюсту, СНБО и Госбюро расследований.

В НАБУ заявили, что обжалуют решение ОАСК. В бюро назвали его "ангажированным и абсурдным". Целью такого решения в НАБУ считают блокирование своей работы как "учреждения, которое уличило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.