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ПОЛИТИКА

Петиция о ликвидации ОАСК. Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия

В ответ на набравшую 25 тыс. голосов электронную петицию с просьбой подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева президент Украины Владимир Зеленский предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы решить этот вопрос.

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У Зеленского напомнили, что он выступал за народовластие
У Зеленского напомнили, что он выступал за народовластие
Фото: president.gov.ua

После того, как петиция о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала на сайте президента Украины необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей, в Офисе главы государства сообщили, что Владимир Зеленский готов к обсуждению этого вопроса с Высшим советом правосудия.

Автор петиции к президенту, украинский журналист Даниил Мокрик высказал мнение, что ОАСК потерял авторитет из-за содержания опубликованных записей разговоров руководства этого суда, "которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений". Петиция была обнародована 30 июля и набрала необходимое количество голосов.

"Подчеркнем, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент после консультаций с Высшим советом правосудия. По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия, который является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Там напомнили, что Зеленский с самого начала политической карьеры говорил, что "приоритетом каждого ответственного политика" должны быть реальное народовластие в Украине, обязательный учет общественного мнения при принятии важных государственных решений, а также трансформация Украины в современное и цивилизованное государство.

"Выполняя именно такие задачи, президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации", – подчеркнули в пресс-службе президента.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

22 октября они не явились на судебное заседание, его перенесли на 28 октября.

Теги: петиция, Владимир Зеленский, Высший совет правосудия, суд, ОАСК
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