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"В связи с полной потерей авторитета". Зеленского просят ликвидировать Окружной админсуд Киева

Автор петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ликвидации Окружного админсуда Киева считает, что ОАСК потерял авторитет из-за содержания опубликованных записей разговоров руководства этого суда, "которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

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"В связи с полной потерей авторитета". Зеленского просят ликвидировать Окружной админсуд Киева / ГОРДОН

Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Президента Владимира Зеленского призывают подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Об этом говорится в петиции на сайте президента, автором которой является украинский журналист Даниил Мокрик.

Петиция, обнародованная 30 июля, набрала необходимые для рассмотрения президента 25 тыс. подписей.

"В связи с полной потерей авторитета ОАСК – в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений. А также в связи с тем, что ст. 125 Конституции Украины и ст. 19 закона "О судоустройстве и статусе судей" закрепляет за президентом исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда, в рамках немедленного обеспечения права граждан Украины на справедливый суд просим президента Украины безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК", – говорится в петиции.

На данный момент ее подписали 25 304 человека. 

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

22 октября они не явились на судебное заседание, его перенесли на 28 октября.

Теги: петиция, НАБУ, Даниил Мокрик, Окружной админсуд Киева, ОАСК
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