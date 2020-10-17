НАБУ и эксперт Педь хотят избежать ответственности за нарушение закона в деле "Роттердам плюс" – адвокат

Адвокат по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль обвинила представителей НАБУ и судебного эксперта Ирину Педь в проведении следственных действий после закрытия уголовного производства.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и судебный эксперт Ирина Педь проводили следственные действия после закрытия дела "Роттердам плюс", что было грубым нарушением закона, а теперь пытаются избежать ответственности за это. Об этом в блоге на сайте "Обозреватель" заявила адвокат по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль.

"Очевидно, что детективы НАБУ и эксперт Ирина Педь при помощи СМИ пытаются отвлечь внимание от своих противоправных действий, инициировав незаконное уголовное производство якобы по факту "давления на эксперта" в качестве акта мести", – считает она.

По словам Дригваль, неправдивость таких утверждений "легко опровергается официальными документами", направленными эксперту стороной защиты в сентябре 2020 года – в них содержались "просьбы воздержаться от нарушения закона, поскольку следственные действия на тот момент уже были запрещены".

"Однако дальнейшее поведение Ирины Педь лишний раз подтвердило наличие стойкой коалиции двух "независимых" органов в борьбе против формулы "Роттердам плюс". "Мы расцениваем такие действия как очередной непрофессионализм со стороны НАБУ, грубое попрание закона, которое вылилось в уголовное преследование изобличающих их лиц", – заключила Дригваль.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. Позже с связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.