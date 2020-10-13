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Специализированная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда закрыть дело в отношении экс-министра Злочевского

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что о решении Печерского райсуда Киева по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского узнали не от самого суда, а в результате мониторинга реестра.

САП обвинила судью в превышении полномочий
САП обвинила судью в превышении полномочий
Фото: pixabay.com

13 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) решение Печерского райсуда Киева закрыть дело в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

Об этом антикоррупционное ведомство проинформировало в Facebook.

В САП рассказали, что решение Печерского райсуда было принято 1 октября, но документ в прокуратуру не поступал, "о его существовании стало известно 12 октября 2020 года по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений".

"Следственным судьей Печерского районного суда города Киева вынесено решение, согласно которому Офис генерального прокурора обязан рассмотреть ходатайство адвоката... и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о восстановлении досудебного расследования в уголовном производстве. Также обязали прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию", – говорится в сообщении.

Специализированная прокуратура подчеркивает, что жалобу адвоката Злочевского Печерский райсуд не мог рассматривать в связи с подследственностью вопроса исключительно Высшему антикоррупционному суду.

"Рассмотрев такую жалобу, следственный судья Печерского районного суда города Киева вышла за пределы своих дискреционных полномочий и фактически приняла на себя полномочия генерального прокурора и других уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора и приняла решение по ходатайству адвоката, ранее адресованному Офису генерального прокурора, при этом даже не исследуя материалы уголовного производства и без вызова уполномоченного прокурора в судебное заседание", – заявили в САП.

Антикоррупционное ведомство намерено обратиться с жалобой на судью Печерского суда в Высший совет правосудия.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2753847768051722

Злочевский был министром с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

12 июня 2020 года детективы НАБУ задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и Бюро. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. 15 июня за Кичу внесли залог.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Теги: прокуратура, Николай Злочевский, расследование, апелляция, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Высший совет правосудия, судья, жалоба, ВАКС
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