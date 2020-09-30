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ВАКС и САП подтвердили отсутствие состава преступления в деле "Роттердам плюс" – адвокат

НАБУ всеми способами пытается реабилитироваться за безрезультатное и надуманное расследование дела "Роттердам плюс" в течение почти четырех лет, заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Дригваль: Я считаю, в этом деле поставлена точка
Дригваль: Я считаю, в этом деле поставлена точка
Скриншот: 112.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд поставили точку в многолетнем сфабрикованном деле "Роттердам плюс", окончательно признав отсутствие в нем какого-либо состава преступления. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Орган досудебного расследования четко признал, что доказать наличие состава преступления не представляется возможным. Исчерпаны все возможные средства. О чем это говорит? О том, что в течение года с момента предъявления подозрения следствие обратилось во все государственные экспертные учреждения для проведения экспертизы и получило отрицательные результаты и невозможность доказать наличие ущерба. Поэтому, я считаю, в этом деле поставлена точка", – сказала она.

Адвокат добавила, что любые попытки возобновить это расследование бесперспективны, поскольку максимально допустимые сроки досудебного расследования уже истекли и ни практически, ни теоретически установить состав преступления уже невозможно. При этом НАБУ всеми способами пытается реабилитироваться за безрезультатное и надуманное расследование дела "Роттердам плюс" в течение почти четырех лет, заявила Дригваль.

"НАБУ каждый раз пытается получить реванш и обжаловать это постановление многократно. Такое идет очень циничное, насильственное продавливание этого дела", – сказала юрист.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: экспертиза, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, ВАКС, Наталья Дригваль
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