Экс-глава НКРЭКУ Вовк заявил, что Центр противодействия коррупции связан с Коломойским, и это показало дело "Роттердам плюс"

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что одновременные действия Центра противодействия коррупции и заводов бизнесмена Игоря Коломойского в суде в связи с делом "Роттердам плюс", а также перечень топ-дел на сайте ЦПК говорят об их связи.

Центр противодействия коррупции, которым руководит Виталий Шабунин, связан с бизнес-структурами Игоря Коломойского, заявил в Facebook экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, комментируя иски этих организаций по отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс".

"ЦПК = Центр поддержки Коломойского. На сайте ЦПК есть отдельный раздел о топ-делах. Непонятно, каким боком к ним ЦПК, но они выделены в отдельную категорию. В этом разделе отсутствуют дела "ПриватБанка", "Укрнафти", "Центрэнерго", "Запорожьеоблэнерго", что является закономерным, учитывая название и цель организации ЦПК", – написал Вовк 28 сентября.

Сегодня он добавил, что одновременные жалобы на решение САП со стороны ЦПК и заводов Коломойского также разоблачают эту связь.

"Завтра будет очередной раунд в Высшей антикоррупционном суде – ферросплавные заводы в спайке с ЦПК (центром поддержки Коломойского) будут пытаться оспорить постановление САП по закрытию дела "Роттердам плюс", ранее уже признанного законным решением того же ВАКС. Сравнивая процессуальные документы НАБУ и ферросплавов – становится очевидным их плотная кооперация. Совпадают целые блоки текстов по 10 абзацев с сохранением цитат, пунктуации, да что говорить – просто тот же текст другим шрифтом", – заявил бывший глава НКРЭКУ.

25 сентября ВАКС объединил в одно производство иск ЦПК и Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, которые совместно просят отменить решение САП о закрытии дела "Роттердам плюс".

За день до этого ВАКС признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Дело "Роттердам плюс" было закрыто прокуратурой в части, касающейся подозреваемых, 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.