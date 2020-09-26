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У ЦПК Шабунина нет оснований для обжалования уже закрытого дела "Роттердам плюс" – адвокат

Суд истребовал документы, которые должны подтвердить наличие прав у общественной организации "Центр противодействия коррупции" во главе с Виталием Шабуниным обжаловать решение САП о закрытии дела "Роттердам плюс", сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

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Наталья Дригваль: Для нас очень сомнительным является заявление ЦПК
Наталья Дригваль: Для нас очень сомнительным является заявление ЦПК
Фото: delo.ua

У общественной организации "Центр противодействия коррупции", которую возглавляет Виталий Шабунин, нет процессуальных оснований для подачи заявления об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" за неимением в нем состава преступления. Об этом после заседания Высшего антикоррупционного суда 25 сентября сообщила изданию "ГОРДОН" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Для нас очень сомнительным является заявление ЦПК, поскольку из Единого реестра досудебных расследований, с которым мы были ознакомлены, мы не видели, что данные лица являются заявителями, а соответственно, в силу положений УПК имеют право обжаловать подобное решение", – сообщила адвокат.

По ее словам, суд истребовал документы, которые должны подтвердить наличие у этой общественной организации прав обжаловать решения САП. Адвокат напомнила, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд уже вынес решение по аналогичному заявлению бывшего народного депутата Виктора Чумака, который также пытался обжаловать постановление САП о закрытии дела "Роттердам плюс". Этим решением суд признал, что прокурор действовал в полном соответствии с законом и принял обоснованное решение. Любое иное решение суда по этому делу, по мнению адвоката, будет нарушать принцип правовой определенности, который является основополагающим принципом любого правового государства.

"Если ранее судья [Екатерина] Широкая рассмотрела это постановление прокурора о закрытии дела и вынесла свое решение, предоставив оценку всем аргументам и непосредственно самому постановлению, то, конечно же, возможность повторного рассмотрения и тем более даже теоретическое вынесение другого противоположного решения – это может стать беспрецедентной практикой грубого нарушения принципов правовой определенности и верховенства закона", – добавила адвокат.

25 сентября ВАКС объединил в одно производство иск ЦПК и Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, которые совместно просят отменить решение САП о закрытии дела "Роттердам плюс".

За день до этого ВАКС признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Дело "Роттердам плюс" было закрыто прокуратурой в части, касающейся подозреваемых, 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

Теги: Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции, суд, ВАКС, Наталья Дригваль
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