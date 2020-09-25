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Суд перенес рассмотрение жалобы Центра противодействия коррупции и завода Коломойского на закрытие дела "Роттердам плюс"

Заявления "Никопольского завода ферросплавов" бизнесмена Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции с жалобой на закрытие дела "Роттердам плюс" Высший антикоррупционный суд объединил в одно производство.

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24 сентября суд согласился с доводами САП, что дело нужно закрыть
24 сентября суд согласился с доводами САП, что дело нужно закрыть
Фото: slovoidilo.ua

"Никопольский завод ферросплавов" бизнесмена Игоря Коломойского и Центр противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным через суд требуют отменить решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии из-за отсутствия состава преступления дела "Роттердам плюс", сообщает "Главком".

Как передает корреспондент издания, оба заявления Высший антикоррупционный суд рассмотрел 25 сентября, следственная судья Оксана Олейник объединила их в одно производство.

Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

"Главком" отмечает, что "Никопольский завод ферросплавов" и "Запорожский завод ферросплавов" Коломойского являются единственными "потерпевшими" в уже закрытом деле "Роттердам плюс".

Представитель "Центра противодействия коррупции" сообщил суду, что эта общественная организация также была заявителем по делу "Роттердам плюс", как и экс-нардеп Виктор Чумак, чей иск был отклонен. Чумак оспаривал вместе с НАБУ решение прокуратуры о закрытии дела.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: Виктор Чумак, Игорь Коломойский, Виталий Шабунин, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции, иск, жалоба, ВАКС
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