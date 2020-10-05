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Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что комиссия для отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры укомплектована и в ближайшее время начнет свою работу.

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Венедиктова: Украине нужен мощный, эффективный и независимый глава САП
Венедиктова: Украине нужен мощный, эффективный и независимый глава САП
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала начало процедуры отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Украине нужен мощный, эффективный и независимый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И уже на днях стартует процедура отбора – комиссия укомплектована. Офис генпрокурора готов организационно и технически обеспечить весь процесс на достойном уровне, без всякого вмешательства или влияния", – написала генпрокурор.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/155489759546675

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Теги: Украина, Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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