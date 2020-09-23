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Главе Харьковского окружного админсуда объявили подозрение – САП

Глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко стала подозреваемой в деле о взяточничестве, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Главе суда инкриминируют взяточничество
Главе суда инкриминируют взяточничество
Фото: pixabay.com

22 сентября председателю Харьковского окружного административного суда (ХОАС) Ольге Панченко объявили подозрение в деле о взяточничестве. Это следует из информации, опубликованной 23 сентября в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора сообщила о подозрении одному из руководителей Харьковского окружного административного суда, уличенной накануне в предоставлении неправомерной выгоды. Так, судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", – говорится в сообщении.

В специализированной прокуратуре напомнили, что "руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда, а в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу".

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2696191920483974

В САП не назвали фамилию подозреваемой, однако среди трех руководителей ХОАС (председатель и два заместителя) женщина только одна – Ольга Панченко, глава суда.

О том, что на взяточничестве поймали именно ее, 21 сентября сообщал в Facebook Центр противодействия коррупции. По его данным, у Панченко зарплата 1,3 млн грн в год, а уличили ее во взятке в $3 тыс.

Служба безопасности Украины информировала 21 сентября, что глава Харьковского окружного админсуда оказывала давление на одного из судей и что ей планируют сообщить о подозрении.

Теги: Харьков, взятка, подозрение, САП, Центр противодействия коррупции, Ольга Панченко
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