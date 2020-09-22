СБУ разоблачила руководителя госпредприятия Национальной академии наук Украины на взятке в $200 тыс.

Оперативники СБУ задержали сообщника чиновника НАН Украины в Киеве после получения первой части взятки от директора коммерческой структуры, сообщает пресс-служба СБУ.

Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 тыс. За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе, площадью 0,41 гектара находится в собственности НАН Украины.

Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве после получения первой части взятки.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.