Фигурант дела о взятке для Трубы признал свою вину

Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки экс-главе Госбюро расследований Роману Трубе пошел на сделку со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

17 сентября обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сейчас уже бывшему руководителю Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе признал вину и пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом в Facebook проинформировал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности между прокурором САП и гражданином, которого обвиняли в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды директору Государственного бюро расследований за закрытие уголовного производства и мошенничестве", – говорится в сообщении.

Подозреваемый проходил по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Суть обвинения заключалась в том, что ГБР во время досудебного расследования одного из уголовных производств якобы мешало хозяйственной деятельности определенного юридического лица. Тогда лицо, действуя в сговоре с другим лицом, материалы в отношении которого расследуются отдельно, разработало план действий по подстрекательству основателей этого предприятия в предоставление неправомерной выгоды директору ГБР для закрытия указанного уголовного производства. При этом намерения передать полученные деньги руководству ГБР не было с самого начала, речь шла об их присвоении", – рассказали в суде.

ВАКС отметил, что обвиняемый "признал свою виновность в инкриминируемых уголовных правонарушениях, искренне раскаялся и активно способствовал их раскрытию".

"Суд установил, что заключение соглашения является добровольным, а его содержание соответствует интересам общества, ведь способствует оперативному судебному производству, обеспечивает привлечение виновных лиц к ответственности, способствует исправлению этих лиц и предотвращению совершения новых уголовных правонарушений", – объяснили в суде.

"По совокупности" уголовных преступлений фигуранту дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, которое заменили испытательным сроком на три года.

Экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербину задержали 3 декабря 2019 года во время получения первой части взятки в размере $75 тыс. По версии правоохранителей, он требовал от одной из столичных компаний-застройщиков $150 тыс. якобы для дальнейшей передачи Трубе. Глава ГБР в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства относительно упомянутой компании-застройщика.

Тогда Труба заявил, что не имеет никакого отношения к делу, а Щербину видел в последнее время всего несколько раз.