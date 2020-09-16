Фигурант дела Гандзюк Павловский в суде попросил утвердить его сделку о признании вины

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский заявил в суде, что сделка о признании его вины была подписана добровольно.

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в ходе онлайн-заседания Приморского районного суда Одессы попросил суд утвердить его заявление о признании вины, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нет. Не нужно [рассматривать заявление об отзыве сделки о признании вины]. Я прошу суд утвердить сделку о признании моей вины. Обстоятельства подписания сделки [...] не противоречат моим интересам. Сделку я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал он.

Павловский принимал участие в заседании по видеосвязи из киевского СИЗО, пишет УНИАН.

Как отметило в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", ранее Павловский подал заявление об отзыве сделки, в котором утверждал, что подписал сделку под давлением и не признает его.

Суд также огласил ходатайства об участии потерпевших в процессе – родителей Екатерины Гандзюк и ее мужа.

На включение из Херсонского суда пришли адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, он настаивали на том, что их подзащитный – потерпевшая сторона. По словам адвоката Дмитрия Ильченко он подал соответствующее ходатайство несколько дней назад.

Суд объявил перерыв до 25 сентября. Следующее заседание назначено на 9.30.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на Гандзюк арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что житель Херсона с криминальным прошлым Алексей Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Обвинение считает, что Павловский знал обо всех деталях преступления, поскольку именно в его доме Левин передавал исполнителям $2000 для того, чтобы те смогли скрыться от розыска. Эпизод в отношении экс-помощника нардепа выделен в отдельное производство, которое слушается в Одессе. По данным следствия, Павловский скрыл информацию об организации нападения. В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому по этому делу, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья. Однако Павловского обвиняют также в создании преступной организации в Херсонской области, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками на заказ, по этому делу его задержали в январе 2020 года.

Заказчиком нападения на Гандзюк, по мнению правоохранителей, был Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер и Левин арестованы до 18 октября.

27 апреля СБУ сообщила о завершении досудебного расследования по делу об организации нанесения Гандзюк тяжких телесных повреждений, которые привели к ее смерти. Прокурор Роман Романчук проинформировал, что Павловский согласился дать обличительные показания.