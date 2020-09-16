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Фигурант дела Гандзюк Павловский в суде попросил утвердить его сделку о признании вины

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский заявил в суде, что сделка о признании его вины была подписана добровольно.

Павловского подозревают в сокрытии информации о подготовке нападения на Гандзюк
Павловского подозревают в сокрытии информации о подготовке нападения на Гандзюк 
Фото: radiosvoboda.org

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в ходе онлайн-заседания Приморского районного суда Одессы попросил суд утвердить его заявление о признании вины, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Нет. Не нужно [рассматривать заявление об отзыве сделки о признании вины]. Я прошу суд утвердить сделку о признании моей вины. Обстоятельства подписания сделки [...] не противоречат моим интересам. Сделку я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал он. 

Павловский принимал участие в заседании по видеосвязи из киевского СИЗО, пишет УНИАН

Как отметило в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", ранее Павловский подал заявление об отзыве сделки, в котором утверждал, что подписал сделку под давлением и не признает его. 

Суд также огласил ходатайства об участии потерпевших в процессе – родителей Екатерины Гандзюк и ее мужа. 

На включение из Херсонского суда пришли адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, он настаивали на том, что их подзащитный – потерпевшая сторона. По словам адвоката Дмитрия Ильченко он подал соответствующее ходатайство несколько дней назад. 

Суд объявил перерыв до 25 сентября. Следующее заседание назначено на 9.30. 

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/774786256656360

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на Гандзюк арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что житель Херсона с криминальным прошлым Алексей Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Обвинение считает, что Павловский знал обо всех деталях преступления, поскольку именно в его доме Левин передавал исполнителям $2000 для того, чтобы те смогли скрыться от розыска. Эпизод в отношении экс-помощника нардепа выделен в отдельное производство, которое слушается в Одессе. По данным следствия, Павловский скрыл информацию об организации нападения. В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому по этому делу, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья. Однако Павловского обвиняют также в создании преступной организации в Херсонской области, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками на заказ, по этому делу его задержали в январе 2020 года.

Заказчиком нападения на Гандзюк, по мнению правоохранителей, был Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер и Левин арестованы до 18 октября

27 апреля СБУ сообщила о завершении досудебного расследования по делу об организации нанесения Гандзюк тяжких телесных повреждений, которые привели к ее смерти. Прокурор Роман Романчук проинформировал, что Павловский согласился дать обличительные показания. 

Теги: сделка, Екатерина Гандзюк, суд, Игорь Павловский (дело Гандзюк)
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