Дело Гандзюк. Суд арестовал на два месяца Мангера и Левина

Двух фигурантов дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина – арестовали до 18 октября.

По словам Мангера (на фото), он не был знаком с Гандзюк Фото: ЕРА

Днепровский суд Киева на 60 суток арестовал фигурантов дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина – без возможности внесения залога. Об этом 20 августа сообщила судья во время заседания, которое транслировал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Арест продлится до 18 октября 2020 года включительно, отметила судья.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает председателя Херсонского областного совета Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе.

В июне прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября. Арест Левина продлевали до 24 августа.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.