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Дело Гандзюк. Мангера оставили под стражей до 11 сентября

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, глава Херсонского областного совета Владислав Мангер еще два месяца проведет в изоляторе СБУ в Киеве. Такое решение принял Печерский районный суд.

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Следствие считает Мангера заказчиком нападения на Гандзюк
Следствие считает Мангера заказчиком нападения на Гандзюк 
Фото: EPA

14 июля Печерский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщило в Facebook издание Watchers. 

Мангер будет находиться в изоляторе СБУ в Киеве до 11 сентября. 

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/135993008149609

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. 

В июне прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.  

Теги: Печерский суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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