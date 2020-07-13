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Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Адвокаты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, подали жалобу на содержание под стражей.

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Мангера подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк
Мангера подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк
Фото: Vladislav Manger / Facebook

Апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, его подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщило hromadske 13 июля.

По информации издания, жалобу на содержание под стражей подали адвокаты подозреваемого. Они считают, что подозрение является необоснованным, а дело сфальсифицировано.

"По мнению защиты, угрозы одному из свидетелей [Павлу] Пилипенко если и были, то в истории с ограблением фуры с контрабандой сигарет в 2014 году. Но не из-за Мангера", – отмечает сайт.

Сторона защиты отметила, что недавно Пилипенко был уволен на основании соглашения со следствием. Его приговорили к пяти годам условно с отсрочкой в три года.

Также адвокаты предоставили обращение от 40 депутатов областного совета и от Федерации бокса с просьбой не заключать Мангера под стражу, сообщает hromadske.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона

Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Заседание проходило в закрытом режиме.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Сторона защиты отметила, что вина Мангера не доказана ничем, кроме слов про "Николаевича", о котором якобы упоминал Левин во время разговора с Торбиным, со слов последнего, а также в первоочередных показаниях Игоря Павловского. Однако впоследствии Павловский о них забыл.

Сторона защиты также отметила, что на Павловского давят в ИВС СБУ и он подавал более 10 заявлений на этот счет.

Теги: Херсонская область, Апелляционный суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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