Дело Гандзюк. Офис генпрокурора сообщил о завершении досудебного следствия в отношении Левина и Мангера

Прокурор по делу об организации убийства антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк заявил, что объем дополнительных доказательств в отношении подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина не был большим и что стороны должны быстро ознакомиться с собранными материалами.

Следствие считало, что Мангер мог давить на свидетелей Фото: ЕРА

Досудебное следствие по делу об организации убийства советника городского головы Херсона, антикорупционной активистки Екатерины Гандзюк завершено, об этом 25 июня сообщил hromadske прокурор по делу Андрей Синюк.

11 июня расследование в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина было возобновлено из-за возможного давления Мангера на двух свидетелей по делу. По словам Синюка, сейчас собраны все дополнительные материалы.

"Выполнены все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно – обращения в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", – сказал прокурор Синюк.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

12 июня 2020 года Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля.

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. 25 июня суд должен был рассмотреть вопрос продления меры пресечения, но из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.