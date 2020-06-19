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Полиция открыла производство в отношении врачей Мангера – активисты

Врачам, выдававшим справки председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которые позволяли ему не появляться на заседаниях суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, грозит уголовная ответственность, заявили активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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Уголовное производство открыто в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, которые обосновывали неявки Мангера в суд
Уголовное производство открыто в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, которые обосновывали неявки Мангера в суд
Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

Правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера. Врачам грозит ответственность по двум статьям уголовного кодекса, информацию об этом опубликовало 19 мая в Facebook сообщество "Кто заказал  Катю Гандзюк?".

Производство, по информации активистов, открыто по ч. 2 ст. 343 (влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего) и ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

"Главврач кардиодиспансера Мазуряк не впервые скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Но на этот раз Мазуряку хотя бы не удалось выпросить для себя таким образом премий, почетных званий, медалей или хотя бы грамоту. А еще печальнее – что Мазуряк подставил свой коллектив. И им теперь вместе с ним за это отвечать", – отметили активисты.

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/711944446273875

Врачи, якобы покрывавшие Мангера, могут потерять должности, им могут назначить высокие штрафы или лишить свободы.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко опроверг в комментарии Общественному информацию о том, что против врачей Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали справки и лечили его подзащитного, якобы возбудили уголовные дела.

"Действительно, в полицию было подано заявление прокурора о том, что якобы справка, которую Мангеру выдали в больнице, поддельная. В больнице провели следственные действия, но не нашли подтверждения этого факта", – сказал адвокат.

По его словам, в этом случае под подделкой следует понимать то, что подпись и печать на справке являются ненастоящими.

"Дежурный врач показал, что лично выдал ее и печать", – отметил адвокат.

По словам Ильченко, против врачей, которые выдавали справку, никаких производств не открывали, а комиссия, которую прокуратура привозила из Одессы, отказалась проверять своих коллег, отметив, что для этого нет оснований.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона

Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение двух дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Заседание проходит в закрытом режиме.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Теги: Херсон, убийство, больница, Печерский суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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