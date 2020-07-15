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Дело Гандзюк. Суд оставил Левина под стражей

Киевский апелляционный суд до 24 августа оставил под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на активистку и сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк.

Следствие считает Левина организатором преступления
Следствие считает Левина – организатором преступления
Фото: hromadske.ua

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда на странице в Facebook.

Кколлегия судей приняла решение оставить Левина под стражей до 24 августа. Сторона защиты просила изменить меру пресечения.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/2599508773632537

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. 

В июне прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.  

Теги: Украина, арест, нападение, Апелляционный суд, обвинение, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин
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