Сакварелидзе о составе комиссии по подбору главы САП: Закрывайте контору

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе считает, что если главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут подбирать представители нардепа Виктора Медведчука и олигархи, смысл этого органа утрачивается.

Сакварелидзе: Так власть решила обезопасить орган от "внешнего влияния". Даже не вижу смысла продолжать. На этом все Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе выступил с критикой нового порядка утверждения Верховной Радой состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение админдолжностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом он написал 18 сентября в Facebook.

"Посмотрел список членов комиссии, предоставленный парламентом для подбора главы САП (главный антикоррупционный прокурор). Семь человек. Итак, главу САП будут подбирать люди, официально предоставленные "Слугой Народа", [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором] Медведчуком и сборной солянкой олигархов ("За майбутнє"). Это так власть решила обезопасить орган от "внешнего влияния". Даже не вижу смысла продолжать. На этом все. Закрывайте контору", – сказано в посте.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Проект поддержали 172 депутата от "Слуги народа", 30 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 18 – из группы "Партия "За майбутнє", 11 – из группы "Довіра", а также восемь внефракционных, свидетельствуют данные поименного голосования.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.