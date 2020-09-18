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"По-другому и быть не может". Зеленский заявил, что поддерживает позицию западных партнеров по процедуре отбора главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ознакомился с заявлениями западных партнеров, касающихся утверждения Верховной Радой состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Зеленский: Я полностью разделяю мнения партнеров, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может
Зеленский: Я полностью разделяю мнения партнеров, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает позицию западных партнеров по составу конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом он заявил 18 сентября в Ивано-Франковске во время общения с журналистами в ответ на просьбу прокомментировать заявления политиков о возможной потере Украиной безвизового режима с Евросоюзом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент сказал, что не комментирует заявления украинских политиков по вопросам, в которых они не имеют полномочий.

"[Украинские политики] не могут нам ни давать безвиз, ни отбирать его. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, считающий до сих пор, что он "монарх" Украины, "хозяин" Украины. Хотя у этого человека было пять лет, чтобы показать, что он может сделать для своего народа и отстроить Украину", – добавил он.

Зеленский сказал, что у украинских властей "нормальная коммуникация с западными партнерами".

"Я внимательно читал то, что заявили западные партнеры, представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может", – резюмировал президент.

Опасения в связи с утверждением Радой кандидатур в комиссию 17 сентября еще до голосования в парламенте высказывали евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер. Они говорили о риске потери Украиной сотрудничества с МВФ и безвиза с ЕС.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

На заседании 3 сентября Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Накануне голосования, по данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры". Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Кроме того, 3 сентября послы стран "Большой семерки" призывали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Это является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений, говорится в заявлении.

В МВФ отмечали, что сотрудничество с Украиной зависит от поддержания независимости и целостности антикоррупционных органов страны.

17 сентября Рада приняла проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии. Документом утвердили семь кандидатов, делегированных Радой. При этом в списке остались пять делегатов, которых предлагали утвердить постановлением №3898.

Теги: Верховная Рада, Украина, МВФ, безвизовый режим, Владимир Зеленский, антикоррупционная прокуратура, Евросоюз, САП, Михаэль Галер, Виола фон Крамон-Таубадель
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