Нардеп Юнаков получил угрозы после голосования по САП

Народный депутат от "Слуги народа" Иван Юнаков заявил, что получил угрозы после голосования в Верховной Раде по отбору кандидатов на замещение админдолжностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Юнаков: Когда стал депутатом с проукраинскими взглядами, начали писать смешные угрозы Фото: Иван Юнаков / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Иван Юнаков получил в мессенджере WhatsApp сообщение с угрозами. Скриншот угроз он опубликовал 18 сентября в Facebook.

"Добрый день. Именно вы сегодня не проголосовали 4104 (проект постановления "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре". – "ГОРДОН"). В ближайшее время вас ждут очень большие проблемы. Вы, наверное, еще не поняли, что времена изменились и влияние Европы закончилось. Ходите аккуратно, дороги в ужасном состоянии, люки открытые", – сказано в сообщении.

Юнаков написал в Facebook, что когда работал архитектором, получал сообщения с поддержкой, чаще – от девушек.

"Когда стал депутатом с проукраинскими взглядами, начали писать смешные угрозы. Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан верно! PS. О дорогах обидно. Они в значительно лучшем состоянии. И будут еще лучше благодаря программе "Большая стройка", – отметил нардеп.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Проект поддержали 172 депутата от "Слуги народа", 30 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 18 – из группы "Партия "За майбутнє", 11 – из группы "Довіра", а также восемь внефракционных, свидетельствуют данные поименного голосования.

Юнаков, согласно данным ВР о голосовании, проголосовал против.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.