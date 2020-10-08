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Новая экспертиза НАБУ по делу "Роттердам плюс" с правовой точки зрения ничтожна – прокурор САП

Новая частная экспертиза была заказана НАБУ 20 августа и проводилась в то время, когда следствие уже было закрыто, что является прямым нарушением норм Уголовного процессуального кодекса, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

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Прокурор в суде подчеркнул, что постановление о закрытии дела было принято обоснованно в полном соответствии с законом
Прокурор в суде подчеркнул, что постановление о закрытии дела было принято обоснованно в полном соответствии с законом
Фото: slovoidilo.ua

Новый вывод частного эксперта по делу "Роттердам плюс" Ирины Педь был выполнен с нарушением норм законодательства и не может быть надлежащим процессуальным документом. Об этом 8 октября во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко. Трансляция велась на YouTube-канале ВАКС.

"Этот вывод является ненадлежащим процессуальным документом. Более того, его не было в природе во время принятия решения о закрытии уголовного производства. Поэтому, соответственно, он не только не учитывался, а он и не мог был быть учтен и оказать какое-то влияние относительно принятия этого постановления", – сказал прокурор.

Он пояснил, что эта частная экспертиза была заказана НАБУ 20 августа и проводилась в то время, как следствие уже было закрыто, что является прямым нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.

"Сроки следствия в отношении лиц закончились в связи с закрытием уголовного производства, то есть 27 августа 2020 года. И с тех пор все следственные и процессуальные действия в этом уголовном производстве не могли быть проведены и подлежали завершению по состоянию на 27 августа", – отметил Пономаренко.

Прокурор САП добавил, что общественная организация "Центр противодействия коррупции" и ее руководитель Виталий Шабунин не имеют оснований для обжалования решения прокурора, поскольку никоим образом не являются стороной в этом деле.

"Я считаю, что они не являются заявителями в уголовном производстве. Эти мои доводы подтверждаются выпиской из Единого реестра досудебных расследований. В Едином реестре досудебных расследований ни в одном месте не упоминается фамилия любого должностного лица Центра противодействия коррупции или вообще сама эта организация", – сказал прокурор.

Он подчеркнул, что постановление о закрытии дела было принято им обоснованно в полном соответствии с законом.

"УПК наделяет дискреционными полномочиями прокурора определить достаточность доказательств для составления обвинительного акта. Эти полномочия реализованы. Прокурор в уголовном производстве определил, что для составления обвинительного акта доказательств недостаточно", – резюмировал Пономаренко.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: следствие, Виталий Шабунин, расследование, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции, ВАКС
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