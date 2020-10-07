ВАКС заявил о недопустимости давления на судей по делу "Роттердам плюс"

В уголовном производстве по формуле "Роттердам плюс" правосудие зависело исключительно от тех материалов, которые орган досудебного расследования представил суду, объяснила судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

Нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы ВАКС, заявили в суде Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины стал на сторону судьи Екатерины Широкой после публичных обвинений со стороны активиста Виталия Шабунина по ее решению в деле "Роттердам плюс". Об этом заявила судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко в комментарии изданию "Закон и Бизнес".

"Сегрегация судей ВАКС, нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы учреждения как целостного организма правосудия. Каждый судья, независимо от фамилии, осуществляет свою деятельность независимо, беспристрастно, с соблюдением стандартов верховенства права и на основании действующего законодательства", – сказала Михайленко.

В уголовном производстве по формуле "Роттердам плюс" правосудие зависело исключительно от тех материалов, которые орган досудебного расследования представил суду, объяснила судья-спикер.

"Мы не прекращаем подчеркивать, что ВАКС не является структурным подразделением Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры; нельзя забывать, что суд является органом правосудия, который имеет присущие ему функции и задачи. И это абсолютно логично и обоснованно, когда, осуществляя судебный контроль на стадии досудебного расследования, следователь-судья не соглашается со следователем или прокурором, отказывает в удовлетворении ходатайства и приводит мотивы такого отказа в принятом судебном решении", – отметила судья-спикер.

Широкая подчеркнула, что судьи будут принимать решения, невзирая на провокации.

"Судьи ВАКС независимы в принятии судебных решений и должны оставаться таковыми, несмотря на негативное, а иногда провокационное отношение отдельных лиц к деятельности суда... Мы же с коллегами намерены в дальнейшем работать в том же режиме, руководствоваться принципами уважения прав и свобод человека, верховенства права и справедливости", – сказала она.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Против этого решения подали жалобы экс-нардеп Виктор Чумак, Никольский завод ферросплавов, а также Центр противодействия коррупции во главе с Шабуниным.