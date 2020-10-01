ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ВАКС снова отложил рассмотрение жалобы завода Коломойского и ЦПК на закрытие дела "Роттердам плюс"

Рассмотрение иска Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции" об отмене решения САП закрыть дело "Роттердам плюс" отложено на 8 октября.

Участники заявили ходатайство о необходимости ознакомления с материалами, сообщил прокурор, поэтому слушание отложили
Участники заявили ходатайство о необходимости ознакомления с материалами, сообщил прокурор, поэтому слушание отложили
Фото: sud.ua

Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение иска Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которую возглавляет Виталий Шабунин, об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Как сообщает издание "Хвиля" со ссылкой на прокурора САП Виталия Пономаренко, заседание перенесли на 8 октября.

"К рассмотрению жалобы по сути не перешли, поскольку участники заявили ходатайство о необходимости ознакомления с теми материалами, которые были предоставлены суду", – сказал он.

Прокурор добавил, что за три с половиной года расследования следствие не смогло установить доказательств какого-либо ущерба от этой формулы и наличие состава преступления.

"Нет четкого доказательства размера материального ущерба и вообще, что этот вред был нанесен в результате возможного уголовного преступления", – отметил Пономаренко

Адвокат стороны защиты Наталья Дригваль сообщила, что следственная судья отклонила просьбу прокурора САП приобщить к делу решение ВАКС от 25 сентября, который отказал в тако же иске экс-нардепу Виктору Чумаку и признал решение САП о закрытии дела "Роттердам плюс" законным и обоснованным.

Как пишет "Хвиля", Шабунин после суда сообщил, что ожидает окончательное решение по своему совместному с предприятием Коломойского иску 8 октября. Он отрицал, что действует в судебном процессе в интересах бизнесмена.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

25 сентября заявления от НЗФ и ЦПК следственная судья Оксана Олейник объединила в одно производство. Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: прокуратура, Виталий Шабунин, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции, суд, ВАКС, Наталья Дригваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
  "Видео про любовь". Джамала и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
  "Видео про любовь". Джамала и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS