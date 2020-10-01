ВАКС снова отложил рассмотрение жалобы завода Коломойского и ЦПК на закрытие дела "Роттердам плюс"

Рассмотрение иска Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции" об отмене решения САП закрыть дело "Роттердам плюс" отложено на 8 октября.

Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение иска Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которую возглавляет Виталий Шабунин, об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Как сообщает издание "Хвиля" со ссылкой на прокурора САП Виталия Пономаренко, заседание перенесли на 8 октября.

"К рассмотрению жалобы по сути не перешли, поскольку участники заявили ходатайство о необходимости ознакомления с теми материалами, которые были предоставлены суду", – сказал он.

Прокурор добавил, что за три с половиной года расследования следствие не смогло установить доказательств какого-либо ущерба от этой формулы и наличие состава преступления.

"Нет четкого доказательства размера материального ущерба и вообще, что этот вред был нанесен в результате возможного уголовного преступления", – отметил Пономаренко

Адвокат стороны защиты Наталья Дригваль сообщила, что следственная судья отклонила просьбу прокурора САП приобщить к делу решение ВАКС от 25 сентября, который отказал в тако же иске экс-нардепу Виктору Чумаку и признал решение САП о закрытии дела "Роттердам плюс" законным и обоснованным.

Как пишет "Хвиля", Шабунин после суда сообщил, что ожидает окончательное решение по своему совместному с предприятием Коломойского иску 8 октября. Он отрицал, что действует в судебном процессе в интересах бизнесмена.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

25 сентября заявления от НЗФ и ЦПК следственная судья Оксана Олейник объединила в одно производство. Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.