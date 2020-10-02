ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Офисе генпрокурора подтвердили законность закрытия дела "Роттердам плюс" – СМИ

Офис генпрокурора Украины получил запрос от НАБУ о необходимости возобновить расследование по делу "Роттердам плюс" и передать материалы в суд, но в ОГ решили оставить в силе решение САП о закрытии дела, пишет "РБК-Украина".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В агентстве делают вывод, что на сегодняшний день отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам плюс" подтвердили САП, Офис генпрокурора и Высший антикоррупционный суд
В агентстве делают вывод, что на сегодняшний день отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам плюс" подтвердили САП, Офис генпрокурора и Высший антикоррупционный суд
Фото: rbc.ua

Офис генерального прокурора оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых. Об этом 2 октября пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

"Офис получил запрос от НАБУ относительно необходимости восстановить расследование по делу и передать материалы в суд, несмотря на то, что срок расследования практически истек, а текущие доказательства и экспертизы не позволяют признать формулу некорректной. Офис генпрокурора принял решение оставить в силе решение САП о закрытии дела", – сообщил собеседник.

В агентстве делают вывод, что на сегодняшний день отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам плюс" подтвердили САП, Офис генпрокурора и также Высший антикоррупционный суд по иску экс-нардепа Виктора Чумака.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

25 сентября заявления от НЗФ и ЦПК следственная судья Оксана Олейник объединила в одно производство. Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: расследование, НАБУ, САП, Роттердам плюс, суд, Офис генпрокурора, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS