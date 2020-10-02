В Офисе генпрокурора подтвердили законность закрытия дела "Роттердам плюс" – СМИ

Офис генпрокурора Украины получил запрос от НАБУ о необходимости возобновить расследование по делу "Роттердам плюс" и передать материалы в суд, но в ОГ решили оставить в силе решение САП о закрытии дела, пишет "РБК-Украина".

В агентстве делают вывод, что на сегодняшний день отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам плюс" подтвердили САП, Офис генпрокурора и Высший антикоррупционный суд Фото: rbc.ua

Офис генерального прокурора оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых. Об этом 2 октября пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

"Офис получил запрос от НАБУ относительно необходимости восстановить расследование по делу и передать материалы в суд, несмотря на то, что срок расследования практически истек, а текущие доказательства и экспертизы не позволяют признать формулу некорректной. Офис генпрокурора принял решение оставить в силе решение САП о закрытии дела", – сообщил собеседник.

В агентстве делают вывод, что на сегодняшний день отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам плюс" подтвердили САП, Офис генпрокурора и также Высший антикоррупционный суд по иску экс-нардепа Виктора Чумака.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

25 сентября заявления от НЗФ и ЦПК следственная судья Оксана Олейник объединила в одно производство. Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.