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Инициатор дела "Роттердам плюс" снова не явился в суд

У экс-нардепа Виктора Чумака, который не пришел на суд по делу "Роттердам плюс", появился новый адвокат, который представляет интересы Никопольского ферросплавного завода бизнесмена Игоря Коломойского, а также Центра противодействия коррупции под руководством Виталия Шабунина, заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

В течение недели стороны должны ознакомиться с материалами апелляционной жалобы
В течение недели стороны должны ознакомиться с материалами апелляционной жалобы
Фото: tsn.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 9 октября рассмотрение апелляции экс-нардепа Виктора Чумака на решение суда о законности закрытия дела "Роттердам плюс", сам заявитель на суд не явился. Решение о новой дате рассмотрения апелляции 2 октября озвучил председательствующий судья Игорь Панаид, передает корреспондент "ГОРДОН".

В течение недели стороны должны ознакомиться с материалами апелляционной жалобы.

"Прежде чем перейти к рассмотрению апелляционной жалобы по сути, суд действительно должен был рассмотреть все ходатайства участников. Суд, используя положения законодательства, дал срок для ознакомления тем лицам, которые будут принимать участие в процессе. Это ожидаемое решение", – сообщил журналистам по итогам суда прокурор САП Виталий Пономаренко.

На этом заседании у Виктора Чумака, который сам на суд не явился, проявился новый адвокат Алексей Бойко, который также представляет интересы Никопольского ферросплавного завода бизнесмена Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции под руководством Виталия Шабунина в таком же процессе в Высшем антикоррупционном суде, отметила адвокат стороны защиты.

"У Чумака появился новый защитник: представитель ЦПК пришел защищать интересы Чумака. Я напомню, что в процессе, который находится в ВАКС, этот же адвокат представляет интересы истцов вместе с ферросплавными заводами Игоря Коломойского. Наконец-то все становится явным: ЦПК, НАБУ, Чумак – это звенья одной цепи", – заявила адвокат Ирина Одинец.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

25 сентября заявления от НЗФ и ЦПК следственная судья Оксана Олейник объединила в одно производство. Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: Виктор Чумак, апелляция, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции, Ирина Одинец, ВАКС
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