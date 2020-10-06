Экс-глава НКРЭКУ заявил, что новый эксперт по "Роттердам плюс" за год выиграла почти все тендеры НАБУ

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что готовит вместе с командой юристов заявления в правоохранительные органы для расследования действий детективов НАБУ и частного эксперта Ирины Педь.

Дмитрий Вовк: Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ полмиллиона гривен. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках Скриншот: Україна 24 / YouTube

Почти во всех тендерах Национального антикоррупционного бюро Украины на проведение судебных экспертиз в течение последнего года побеждает та эксперт, которая уже после закрытия дела "Роттердам плюс" провела по нему экспертизу, заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 5 октября экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывший подозреваемый по этому делу Дмитрий Вовк.

Он отметил, что за услуги, предоставленные НАБУ, эксперт Ирина Педь получила более 0,5 млн грн.

"Эта экспертиза выполнена подконтрольным частным экспертом Педь. Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ 0,5 млн грн. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках. Это при том, что дело уже закрыто месяц спустя", – заявил Вовк.

Экс-глава НКРЭКУ сообщил, что Педь за год получила от НАБУ 14 контрактов, при этом, по его словам, ни по одному из тендеров не проводился открытый конкурс.

Агентство "РБК-Украина" пишет со ссылкой на данные ProZorro, что за год период НАБУ провело 17 таких процедур, и приходит к выводу, что Педь победила в 80% случаев.

Вовк заявил, что сторона защиты требуют от правоохранителей расследовать действия детективов НАБУ и эксперта.

"На сегодняшний момент мы готовим вместе с командой юристов заявления в правоохранительные органы, которые бы помогли в расследовании действий детективов и этого частного эксперта", – сказал он.