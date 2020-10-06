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Экс-глава НКРЭКУ заявил, что новый эксперт по "Роттердам плюс" за год выиграла почти все тендеры НАБУ

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что готовит вместе с командой юристов заявления в правоохранительные органы для расследования действий детективов НАБУ и частного эксперта Ирины Педь.

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Дмитрий Вовк: Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ полмиллиона гривен. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках
Дмитрий Вовк: Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ полмиллиона гривен. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках
Скриншот: Україна 24  / YouTube

Почти во всех тендерах Национального антикоррупционного бюро Украины на проведение судебных экспертиз в течение последнего года побеждает та эксперт, которая уже после закрытия дела "Роттердам плюс" провела по нему экспертизу, заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 5 октября экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывший подозреваемый по этому делу Дмитрий Вовк.

Он отметил, что за услуги, предоставленные НАБУ, эксперт Ирина Педь получила более 0,5 млн грн. 

"Эта экспертиза выполнена подконтрольным частным экспертом Педь. Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ 0,5 млн грн. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках. Это при том, что дело уже закрыто месяц спустя", – заявил Вовк.

Экс-глава НКРЭКУ сообщил, что Педь за год получила от НАБУ 14 контрактов, при этом, по его словам, ни по одному из тендеров не проводился открытый конкурс.

Агентство "РБК-Украина" пишет со ссылкой на данные ProZorro, что за год период НАБУ провело 17 таких процедур, и приходит к выводу, что Педь победила в 80% случаев.

Вовк заявил, что сторона защиты требуют от правоохранителей расследовать действия детективов НАБУ и эксперта.

"На сегодняшний момент мы готовим вместе с командой юристов заявления в правоохранительные органы, которые бы помогли в расследовании действий детективов и этого частного эксперта", – сказал он.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: экспертиза, НКРЭКУ, Дмитрий Вовк, расследование, детективы, НАБУ, Роттердам плюс
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