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Новый эксперт НАБУ по делу "Роттердам плюс" в документах указала как контакт почту компании, которая ранее обслуживала Януковича и Курченко – журналист

Компания Аrzinger, почту которой указала в документах как контакт новый эксперт Национального антикоррупционного бюро по делу "Роттердам плюс" Ирина Педь, работала в том числе на окружение беглого экс-президента Виктора Януковича и российскую государственную компанию "Роснефть", заявил журналист Андрей Дзиндзя.

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Дзиндзя: Уровень независимости прямо зашкаливает
Дзиндзя: Уровень независимости прямо зашкаливает
Фото: Андрій Дзиндзя / Facebook

Новый частный эксперт Национального антикоррупционного бюро Ирина Педь, которая уже после закрытия дела "Роттердам плюс" выполнила экспертизу по нему, связана с юридической компанией Arzinger, что обслуживала интересы семьи экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщил журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

"Независимый эксперт", которую НАБУ задействовало в деле "Роттердам плюс", Ирина Педь за последнее время выиграла 14 НАБУшных тендеров, в которых была единственным участником. То, что она работала на [бизнесмена Игоря] Коломойского, уже известный факт. Есть еще одна деталь: e-mail, который указала в документах "экспертка", является корпоративной почтой компании Аrzinger. Эта компания работала на Януковичей, Курченко и государственную компанию России "Роснефть"! Уровень независимости прямо зашкаливает", – написал Дзиндзя.

Журналист отметил, что компания Педь "Экспертная группа Эс энд Ди" заниматься экспертизами начала недавно.

"Из интересного: КВЭД (классификатор видов экономической деятельности. – "ГОРДОН") компании этой "экспертки" были изменены недавно, до этого она занималась издательством книг", – сообщил он.

https://www.facebook.com/dzindzia/posts/3346082078762650

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: Андрей Дзиндзя, экспертиза, НАБУ, Роттердам плюс
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