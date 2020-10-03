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ПОЛИТИКА

Суд уже отстранял детектива НАБУ из-за фальсификаций эксперта Педь – адвокат

Автор новой экспертизы для НАБУ в деле "Роттердам плюс" Ирина Педь ранее помогала детективам фальсифицировать выводы экспертиз по делу ПАО "Укрнафта", заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

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НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы "Роттердам плюс"
НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы "Роттердам плюс"
Фото: glavcom.ua

В прошлом году Соломенский районный суд отстранил детектива НАБУ от проведения расследования по делу "Укрнафти" из-за его попыток фальсификации экспертных заключений при помощи частного эксперта Ирины Педь, а сейчас эта же эксперт стала автором новой экспертизы по делу "Роттердам плюс", заявила адвокат стороны защиты Наталия Дригваль в комментарии "Главкому".

"Автор так называемой "новой экспертизы" в деле "Роттердам плюс" Ирина Педь, которая якобы подтвердила "убытки" от действия формулы, ранее помогала детективам НАБУ фальсифицировать выводы экспертиз по делу ПАО "Укрнафта". В июле 2019 года нарушения были установлены и задокументированы Соломенским районным судом Киева, который тогда отстранил детективов от расследования", – рассказала она.

В решении суда от 23 июля 2019 года указано, что один из детективов требовал от и.о. главы Научно-исследовательского центра судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Минюста включить в состав комиссии частного эксперта Ирину Педь, напомнила юристка.

"Детектив настаивал на том, чтобы и.о главы института включил в комиссию экспертов частного судебного эксперта Педь И.В., осуществлял давление на экспертов института относительно ускоренного проведения экспертиз и составления "правильных", в его понимании, выводов экспертизы с возможностью предоставления окончательного варианта проекта для ознакомления и редактирования", – процитировала она решение Соломенского райсуда.

Именно Педь подготовила нужные детективу выводы, к которым тот апеллировал при оказании давления на экспертов государственного учреждения, добавила Дригваль.

"Во время визитов в центр особое внимание директора и судебных экспертов центра детектив обращал на вывод частного судебного эксперта Педь И.В., подписанный ею как специалистом, в котором содержались прямые ссылки на материалы уголовного производства", – сказано в решении суда.

Дригваль назвала это решение прямым подтверждением несамостоятельности и ангажированности Педь, которая, по требованию НАБУ, теперь подготовила необходимый детективам вывод по делу "Роттердам плюс".

По данным "Главкома", частный эксперт Педь в 2019-м и 2020 году получила от НАБУ за оказанные услуги более 520 тыс. грн и стала стала крупнейшим подрядчиком бюро для проведения экспертиз.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: фальсификации, экспертиза, расследование, убытки, детективы, НАБУ, САП, Роттердам плюс, суд, ВАКС, Наталья Дригваль
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