НАБУ фабрикует доказательства в деле "Роттердам плюс" с помощью карманного эксперта – адвокат

Действия НАБУ, по словам адвоката стороны защиты в деле "Роттердам плюс" Натальи Дригваль, являются грубым нарушением норм Уголовного процессуального кодекса и есть все основания заявлять о фактах подделки доказательств со стороны следствия.

Наталья Дригваль: Те доказательства, которые были положены в основу подозрения, – они были искусственно созданы и сфабрикованы Скриншот: 112 Украина / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро пытается приобщить к уже закрытому делу "Роттердам плюс" сделанный задним числом вывод "карманного" эксперта по якобы "убыткам" от действия формулы, заявила журналистам адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Детективы нашли такого же беспринципного карманного эксперта, который предоставил заключение о якобы наличии убытков. То есть мы имеем в этом деле беспрецедентные примеры искусственного создания этой конспирологической версии по формуле "Роттердам плюс", – считает адвокат.

Действия НАБУ, по словам Дригваль, являются грубым нарушением норм Уголовного процессуального кодекса и есть все основания утверждать о фактах подделки доказательств со стороны следствия.

"Те доказательства, которые были положены в основу подозрения, – они были искусственно созданы и сфабрикованы. И пока эти действия продолжаются попыткой органов досудебного расследования доказать эту искаженную теорию в суде", – отметила она.

Сторона защиты обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о фальсификации материалов закрытого дела "Роттердам плюс" со стороны детективов НАБУ. Адвокат отметила, что более 10 государственных и международных экспертиз подтвердили экономическую и правовую обоснованность формулы "Роттердам плюс", ни одна из них не подтвердила убытки от действия формулы и полностью опровергла подозрения детективов.

"Мы считаем, что суд будет руководствоваться исключительно законом и предоставит надлежащую правовую оценку всем документам", – отметила Дригваль.

По данным "РБК-Украина", на сегодняшний день отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам плюс" подтвердили САП, Офис генпрокурора и также Высший антикоррупционный суд по иску экс-нардепа Виктора Чумака.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

25 сентября заявления от НЗФ и ЦПК следственная судья Оксана Олейник объединила в одно производство. Прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться в суд из-за участия в другом заседании, поэтому рассмотрение жалобы отложили на 1 октября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.