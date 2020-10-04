Наливайченко о деле "Роттердам плюс": НАБУ предлагает поверить, что их частный эксперт более компетентен, чем все государственные

Детективы Национального антикоррупционного бюро через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" заявили, что у них есть новое заключение экспертизы, якобы подтверждающее убыточность формулы; такими действиями они подрывают доверие к правоохранительным органам, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Национальное антикоррупционное бюро своими действиями по делу "Роттердам плюс" подрывает доверие к правоохранительным органам. Об этом в Facebook заявил бывший глава Службы безопасности Украины, нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

"В течение недели произошли вещи, которые подрывают доверие к правоохранительным органам: 1) осуществляется неслыханное давление и даже звучат угрозы в адрес судьи Высшего антикоррупционного суда, которая приняла решение о законности закрытия дела; 2) детективы НАБУ неожиданно, через месяц после закрытия дела, заявляют, что у них есть новое заключение экспертизы, где якобы подтверждены убытки", – написал он.

Дело "Роттердам плюс" закрыли на основании финальной комплексной экспертизы специализированного института СБУ, рассказал Наливайченко.

"В ней принимали участие все ведущие специалисты судебных экспертиз из передовых экспертных институтов, и они подтвердили, что формула "Роттердам плюс" никому ущерба не нанесла. И теперь НАБУ решило противопоставить комплексной экспертизе СБУ справку от частного эксперта, который в последние годы только тем и занимался, что обслуживал интересы НАБУ и получил за это из государственного бюджета 520 тыс. грн. Сейчас детективы НАБУ предлагают всем нам поверить в то, что их частный эксперт имеет больше компетенции, чем все государственные экспертные учреждения, включая специализированный институт СБУ", – добавил нардеп.

Он заявил, что саму экспертизу провели в нарушение законодательства – уже после закрытия дела.

"НАБУ, которое призвано защищать общественные интересы, прибегает к манипуляциям и открытому нарушению закона для того, чтобы удовлетворить мелкие политические амбиции", – резюмировал Наливайченко.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.