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ПОЛИТИКА

Между формулами "Роттердам плюс" и "Амстердам плюс" нет никаких отличий – Мураев

Бывший нардеп, глава партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что не может объяснить, зачем НАБУ пытается возобновить уже закрытое дело, и указал на его возможную политическую окраску.

Евгений Мураев: Появилась эта формула в момент блокады Донбасса, когда донецкий уголь мы не в состоянии были покупать
Евгений Мураев: Появилась эта формула в момент блокады Донбасса, когда донецкий уголь мы не в состоянии были покупать
Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

Формула ценообразования на уголь "Роттердам плюс" и формула для газа "Амстердам плюс" идентичны, так как они основаны на принципе импортного паритета для товаров критического импорта, заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 5 октября бывший нардеп, глава партии "Наши" Евгений Мураев.

"С "Роттердам плюс" мы разбирались много и долго. Появилась эта формула в момент блокады Донбасса, когда донецкий уголь мы не в состоянии были покупать, если вы помните. И возник вопрос формирования цены, так называемый импортный паритет. Такая же формула действует и на газ, и на все, что является зоной нашего критичного импорта. Это то, что мы не в состоянии сами создавать", – сказал он.

Мураев добавил, что цены на электроэнергию и уголь в Украине повысились именно после отмены формулы. Политик заявил, что не может объяснить, зачем НАБУ пытается возобновить уже закрытое дело, и указал на его возможную политическую окраску.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: Евгений Мураев, электроэнергия, НАБУ, Роттердам плюс
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